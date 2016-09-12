印看護遭雇主性侵 藍議員：宜居城市變性侵城市！
2016-09-12 16:30
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市印尼女看護遭雇主性侵令人不忍，國民黨黃馨慧等議員12日痛批，市府對外籍勞工查察、諮詢毫無作為，花大錢宣傳「宜居城市」已成「性侵城市」，要求市長林佳龍公開道歉；民進黨團總召吳敏濟也對移工被性侵感到遺憾，但對「性侵城市」封號，直斥「相當不以為然」。
國民黨市議員黃馨慧、楊正中、陳政顯、劉士州、朱暖英召開記者會指出，市府凱花幾百萬宣傳「宜居城市」，但台中發生的印傭被性侵事件，卻造成印尼舉國憤怒，直斥市府未能有效管理外勞仲介，造成印看護受害也難及時求援。
議員又說，有關外籍勞工管理權責，地方政府負責政策執行和查察。市府勞工局就設有「外勞檢查員」、「外勞諮詢服務員」、「外勞動態資訊管理員」等人員，是否有落實對外勞工作狀態確實掌握？
藍營議員痛批，去年消防局也發生主管執勤中性侵女同事，現在印傭遭雇主性侵更登上外國媒體，質疑市府凱花幾百萬宣傳「宜居城市」」已變成「性侵城市」，要求市長林佳龍應公開道歉，並彌補外籍勞工查察次數不足問題。
吳敏濟則說，將要求勞工局、警察局等相關局處加強對移工的管理及人身安全維護，並對該案感到遺憾，但林市長上任後，中市人口成長數高居6都第2，就是宜居城市的最佳指標，至於性侵城市之說，他相當不以為然。
水噹噹關懷協會理事長、市議員邱素貞也說，寧可相信這是該僱主個人行為，外界應哀矜勿喜，不應無限上綱，甚至將宜居城市污名化，不但無助淨化社會風氣，恐抹滅了市民長期追求「向上提升」的指標意義。
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