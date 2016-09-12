聯大將開議 我國洽請友邦為我發言及致函

2016-09-12 16:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國第71屆大會將於明天開議，外交部次長吳志中今召開記者會說明，政府今年於聯合國大會期間的相關規劃及做法，乃是洽請友邦為我方發言，也洽請友邦為我方致函給聯合國秘書長。

據了解，一早外交部長李大維便到立法院拜會各黨團，下午再與立法院長蘇嘉全會面，皆是為了說明此事。吳志中表示，推動參與聯合國體系一直是我國國民的期盼，也是政府的既定政策與長期目標。自1993年參與聯合國推案以來，政府每年都會審慎評估國內外情勢，來做合理的調整與規劃。目的是要讓全世界人民聽見台灣人民的心聲，有效彰顯台灣在國際社會的價值。

吳志中表示，依循「踏實外交、互惠互利」的思維，以全民福祉為依歸，今年我國已洽請友邦在聯大總辯論為我方發言，也洽請友邦駐聯合國常任代表，為我國聯名致函給聯合國秘書長。訴求包括二點，一是籲請聯合國正視台灣2300萬人民參與聯合國專門機構的基本權利；二是籲請聯合國正視台灣參與並落實「2030永續發展目標」的成果。

吳志中說，我國做為一個「和平的積極溝通者」，有能力就全球關注的重要議題，與國際間各方持續對話、溝通並做出貢獻。籲請聯合國了解，台灣願意善盡地球公民責任，與各國建立永續夥伴關係，聯合國應以適當方式接納台灣參與。

馬政府在2008年透過友邦在聯大提案後，隔年做法便改為請友邦為我執言。外界關心今年為何不提案，吳志中表示，條條大路通羅馬，過去有提案、發言等方法。今年多一個致函，都是向國際社會表達我們有意義參與之意願的不同方法。吳志中強調，今年請友邦替我發言並致函，是最符合國家利益的作法。至於友邦致函時提及我國名稱為何，吳志中表示，我國名是中華民國，但國際社會比較認識台灣，信函內的名義包括中華民國（台灣）、台灣與中華民國。

另，國際民航組織大會（ICAO）將於九月下旬舉行，外交部國組司司長徐佩勇表示，目前沒有收到邀請函，外交部仍在持續努力中。