| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

聯大將開議 我國洽請友邦為我發言及致函

2016-09-12  16:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國第71屆大會將於明天開議，外交部次長吳志中今召開記者會說明，政府今年於聯合國大會期間的相關規劃及做法，乃是洽請友邦為我方發言，也洽請友邦為我方致函給聯合國秘書長。

據了解，一早外交部長李大維便到立法院拜會各黨團，下午再與立法院長蘇嘉全會面，皆是為了說明此事。吳志中表示，推動參與聯合國體系一直是我國國民的期盼，也是政府的既定政策與長期目標。自1993年參與聯合國推案以來，政府每年都會審慎評估國內外情勢，來做合理的調整與規劃。目的是要讓全世界人民聽見台灣人民的心聲，有效彰顯台灣在國際社會的價值。

吳志中表示，依循「踏實外交、互惠互利」的思維，以全民福祉為依歸，今年我國已洽請友邦在聯大總辯論為我方發言，也洽請友邦駐聯合國常任代表，為我國聯名致函給聯合國秘書長。訴求包括二點，一是籲請聯合國正視台灣2300萬人民參與聯合國專門機構的基本權利；二是籲請聯合國正視台灣參與並落實「2030永續發展目標」的成果。

吳志中說，我國做為一個「和平的積極溝通者」，有能力就全球關注的重要議題，與國際間各方持續對話、溝通並做出貢獻。籲請聯合國了解，台灣願意善盡地球公民責任，與各國建立永續夥伴關係，聯合國應以適當方式接納台灣參與。

馬政府在2008年透過友邦在聯大提案後，隔年做法便改為請友邦為我執言。外界關心今年為何不提案，吳志中表示，條條大路通羅馬，過去有提案、發言等方法。今年多一個致函，都是向國際社會表達我們有意義參與之意願的不同方法。吳志中強調，今年請友邦替我發言並致函，是最符合國家利益的作法。至於友邦致函時提及我國名稱為何，吳志中表示，我國名是中華民國，但國際社會比較認識台灣，信函內的名義包括中華民國（台灣）、台灣與中華民國。

另，國際民航組織大會（ICAO）將於九月下旬舉行，外交部國組司司長徐佩勇表示，目前沒有收到邀請函，外交部仍在持續努力中。

廣告
  • 外交部次長吳志中主持外交部記者會。（記者呂伊萱攝）

    外交部次長吳志中主持外交部記者會。（記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外交部 發言 聯合國 聯大
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：聯大將開議 我國洽請友邦為我發言及致函


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.