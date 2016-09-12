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中央社董事長陳國祥稱被整 鄭麗君：不實指控

中央社董事長陳國祥在臉書（圖）指被整，文化部長鄭麗君則回應是不實指控。（圖擷取自陳國祥臉書）

2016-09-12  16:20

〔記者楊明怡／台北報導〕中央社董事長陳國祥今早在臉書發文，指新政府對他「發動腥風血雨的逼退攻勢」，稍晚更在接受媒體採訪時點名「文化部用各種方式整我們」；文化部今日召開全國文化機關主管會報，主持會議一整天的部長鄭麗君會後聽聞此批評有些驚訝，頓了一下才說：「這是不實的指控。」

陳國祥發文寫道，衷心感謝新政府栽培，雖口說「不會整碗捧去」，卻對法有明文任期規定的中央社董事長職位垂涎不已，為此向他發動腥風血雨的逼退攻勢，讓他曝光度爆增，新書《媒體，寶物或怪獸？》也因此熱賣。

陳國祥指出，王姓立委胡說「中央社獎金流向不明」，文化部立即宣布將由會計師、律師等人組成專案小組到中央社查帳，若有不法將追究民刑事責任；審計部、廉政署也跟進，更形容將赴立法院接受質詢，「批鬥、羞辱的戲碼都在準備中」，而這一切都是「文化部在操盤」。

鄭麗君則強調，文化部是中央社的主管機關，既然有立委質疑中央社帳目不清，文化部就有責任要查，「跟誰是董事長沒有關係」，文化部會秉持行政中立立場由人文司、政風處、主計處、法規會共同成立專案小組，委託專業會計師就相關爭議進行調查，釐清相關疑點。

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  • 中央社董事長陳國祥在臉書指被整，文化部長鄭麗君（圖）則回應是不實指控。（資料照，記者潘少棠攝）

    中央社董事長陳國祥在臉書指被整，文化部長鄭麗君（圖）則回應是不實指控。（資料照，記者潘少棠攝）

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