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民進黨團幹部出爐 幹事長吳秉叡、書記長劉世芳

立委吳秉叡當選黨團幹事長。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-12  15:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院民進黨團今天就新任黨團幹部進行投票，下午三點投票結束後隨即開票。最後結果，由蘇系的民進黨立委吳秉叡續任幹事長，新系的民進黨立委劉世芳當選書記長。

最後投票結果，幹事長由吳秉叡38票勝出、莊瑞雄25票、無效票3票。書記長則是劉世芳40票勝出、陳歐珀25票、無效票1票。民進黨團共69名成員，扣除立法院正副院長，以及人在國外的民進黨立委姚文智，66位黨團成員票票入匭。

根據民進黨黨章規定，立法院民進黨團三長為當然中常委，未來新任黨團幹部將能出席民進黨最高決策單位中常會。

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  • 立委劉世芳當選黨團書記長。（資料照，記者張嘉明攝）

    立委劉世芳當選黨團書記長。（資料照，記者張嘉明攝）

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