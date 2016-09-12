監院報告指空軍涉重大疏失 空軍：虛心檢討精進

去年失事的AT-3戰機。（資料照，記者游太郎攝）

2016-09-12 15:57

〔記者羅添斌／台北報導〕本報今天報導「AT-3去年失事救援延誤，監委調查空軍涉重大疏失」，空軍司令部今日下午表示，針對監察院有關求生發報機換裝，以及是否滿足救援任務等調查意見，空軍表達感謝與虛心接受，並將持續檢討精進。

空軍司令部強調，已於去（104）年完成IDF、AT-3、S-70及EC-225等四型機換裝SARBE 6-406G型信標機，預計於今年底將完成F-16、F-5、C-130、E-2、T-34及幻象兩千等六型機新型定位信標機換裝作業，未來將持續採購精良求生裝備，以提升及確保飛行員安全。