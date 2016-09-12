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觀光業者今上街抗議 府：觀光不應被政治干擾

觀光旅行業者今舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」。（記者張嘉明攝）

2016-09-12  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅行業者今舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，預計將動員2萬人遊行，抗議中國遊客縮減，對此，總統府發言人黃重諺表示，觀光是民間正常且有意義的交往，不應受到政治干擾。

黃重諺表示，針對總體觀光發展，政府除了建構優質觀光環境、爭取來自世界各地的觀光客外，也正持續投入各項項有利政策，協助觀光業者轉型藉此強化競爭力，讓所有觀光產業得以永續發展。黃重諺也強調，觀光不應該受到政治干擾。

交通部長賀陳旦則說，目前已有更多旅客透過網路安排出遊，讓旅行社、導遊面臨轉型，政府將與業者持續對話，協助業者開拓更多客源，加強以國民旅遊為服務對象。

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  • 總統府發言人黃重諺表示，觀光是民間正常且有意義的交往，不應受到政治干擾。（資料照，記者廖振輝攝）

    總統府發言人黃重諺表示，觀光是民間正常且有意義的交往，不應受到政治干擾。（資料照，記者廖振輝攝）

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