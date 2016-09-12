看觀光業912遊行 王奕凱：只讓我覺得噁心

「912百萬觀光產業自救大遊行」下午登場。（記者張嘉明攝）

2016-09-12 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台後，屢次傳出中國遊客銳減的消息。觀光旅行業者舉「912百萬觀光產業自救大遊行」今下午登場，抗議中客縮減的狀況，讓他們飽受衝擊。社運人士王奕凱表示，看見有些業者高舉「兩岸一家親」、「酒餓共識」，讓他痛批這些人平常把中客當肥羊宰，沒人來時才高喊一家親，「只讓我覺得噁心」。

王奕凱在臉書指出，根據觀光局的資料，中客來台自由行成長13%，團客減少8.9%，整體減少僅1%不到。而他先前上政論節目時，有觀光產業的自救會發言人坦承，台灣有2700多家旅行社，其中真正只接一條龍的大概就100家，真正受到衝擊最大的也是這100家。

而他剛看到國民黨主席洪秀柱今天參加觀光產業自救遊行，一旁的業者還高舉「兩岸一家親」、「酒餓共識」，看在他眼裡，這些人平常把中客當肥羊宰，沒人來時才高喊一家親，「只讓我覺得噁心」。

王奕凱提到，過去他在士林觀光發展協會工作時，只看到觀光導遊團來士林夜市談說要帶多少中客來哪些餐廳要多少抽成，還沒看過什麼高品質的行程安排，那時就勸說，這樣的經營不會長遠，但台灣的低價團還是屢見不鮮。

他認為，從整體的結果來看，中國國台辦都說沒減少中國去台的配額，真正改變的是中國客不再想參加這些一條龍旅行社的行程安排，而選擇自己自由的安排。所以要檢討的是「一條龍業者」跟「低價團的安排」本身，重新建立起服務業的品質，才是真正要回自己產業尊嚴與客源的做法。

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