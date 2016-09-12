遭國民黨開除 花縣議長自嘲：像王金平一樣被陰了
2016-09-12 16:02
花蓮縣議長賴進坤遭國民黨花蓮縣黨部考紀會開除黨籍。（資料照，記者王峻祺攝）
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選由國民黨獲勝，但國民黨籍花蓮縣議會議長賴進坤日前卻被以「輔選不力」、「為對手站台」為由被開除黨籍，賴進坤今（12）日召開記者會駁斥說法，也抱怨黨部趁他在關島主持愛女婚宴時開除他，並自嘲說，「像王金平一樣被陰了」。
綜合媒體報導，國民黨花蓮縣黨部考紀會指出，賴進坤不僅在縣議會餐廳公開接待前來幫民進黨候選人助選的高雄市長陳菊，更動員蘭陽同鄉會成員在縣議會公開站台。另外，在綠營候選人競選總部成立時，賴也曾到場。反觀新任花蓮市長魏嘉賢，當時成立勞工後援會等重大輔選活動，賴進坤選擇缺席，甚至選前之夜大遊行，賴也提前離隊，屢次違紀事證明確，必須做出處置。
賴進坤對此駁斥，當天7月22號是宜蘭同鄉會理監事大會，屬人民團體不分藍綠，他與陳菊分屬同鄉，卻因陳菊的拜訪被外界解讀為變節，這些傷害讓宜蘭人吞不下去。且他與死去的田市長多次共事互有情誼，因顧及人情義理才出席參加成立大會，但未上台支持站台、歡呼，不解有何不妥。
《蘋果日報》指出，賴進坤表示，會向黨中央申訴捍衛自己清白，強調政治是管理眾人的事，絕非鬥爭的工具。賴進坤還形容像是過去「馬王政爭」開鍘王金平的手段一樣，自嘲「像王金平一樣被陰了」。國民黨花蓮黨部則指出，全案已送中常會討論，目前尚未收到回函。
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