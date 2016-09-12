912遊行人數破萬？網友笑稱：抓快龍人都比較多

旅遊業者於今日發起遊行，網友在PTT上傳現場照片（右圖），鄉民見狀分享了日前寶可夢玩家們為抓「暴鯉龍」而擠爆街頭的照片（左圖），大嘆「暴鯉龍打趴一條龍」。（合成照，擷取自臉書及PTT）

2016-09-12 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅行業者在今日舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況，據在現場的網友表示，主辦單位宣布現場人數已突破1萬人，但這名網友也同時上傳了現場照片到PTT八卦板上，許多鄉民們見圖後認為應該沒有1萬人，留言揶揄官方所宣稱的到場人數可能有灌水的情況。

網友所攝的空拍照經PO上PTT後引發網友熱論，有鄉民貼出一張日前玩家抓寶可夢「爆鯉龍」擠爆街頭的照片作對比，大嘆「暴鯉龍打趴一條龍（指旅遊業中資一條龍）」，其餘的鄉民紛紛留言笑道「看到直接笑噴XDD」、「抓快龍人都比它們多」、「手冊上面說什麼要『拍緊一點』，看起來人比較多」、「（人數）一個一個點都算的完」、「這人數連一個營都湊不滿」、「北投公園人還比較多欸XDD」。