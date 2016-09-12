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拒接海基會董事 陳合泰：怕被認為是迎合民進黨

深圳台商協會會長陳合泰婉拒出任海基會董事，因為不想被外界認為自己迎合民進黨。（圖擷自「深圳台商協會」）

2016-09-12  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕海基會今下午將召開臨時董監事會，除了前外交部長田弘茂確定將出任海基會董事長之外，也將選出部分新任董事。不過，內定出任董事的深圳台商協會會長陳合泰，在臨時董監事會召開前，決定放棄接任董事職務；他說，不想因為自己親民黨身分被認為是迎合民進黨。

綜合媒體報導，陳合泰原本力挺親民黨主席宋楚瑜將出任海基會董事長，但在內定出任海基會董事後，卻是由前外交部長田弘茂出任海基會董事長，讓他經過3天深思之後，決定放棄接任海基會董事職務。陳合泰認為，不想因為自己親民黨的身分，被外界認為出任海基會董事是迎合民進黨。

陳合泰並說，兩會協商目前已停擺，那他還不如以台商協會會長的身分，服務台商比較實在。陳合泰表示，下午不會出席海基會董監事會，也不會出席14號在台中舉辦的秋節台商聯誼會。

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