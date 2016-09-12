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912大遊行政治化？導遊高喊「要92不要久餓」

觀光旅遊業者舉辦的912大遊行，現場群眾紛紛手持標語陳情。（記者張嘉明攝）

2016-09-12  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅行業者今日舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況，預計下午2時出發。該活動雖表示無政治色彩，也不談92共識，但現場仍有導遊手持自製標語，怒喊「要92，不要久餓」。

根據《蘋果日報》報導，這群來自高雄的導遊手舉自製標語高喊「要92，不要久餓」，其中1名導遊楊先生指出，這次他們約有300名高雄導遊包車北上。他說，以前中客來的多的時候，1個月只能休2天，跟現在1個月僅能上2天班的情形減直有著天壤之別。希望政府承認92共識，讓導遊們不要「久餓」。

據悉，該遊行原要以「希望政府尊重九二共識」為訴求，但因擔心被貼上政治標籤，而改以「求生存、有工作、能溫飽」為號召。觀光局統計，全國2820家旅行社中，經營中客團的僅有238家，有人就認為，光憑這些業者來代表國內觀光業因中客縮減而受衝擊，不僅沒有說服力，更難以擺脫政治色彩。

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相關關鍵字： 912大遊行 92共識 中國 中客 導遊
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