觀光業抗議大遊行 賀陳旦：協助轉型及開拓客源

交通部長賀陳旦（中）上午在慰勉台鐵運務人員時，對於觀光產業大遊行表示，將與業者持續溝通，協助轉型。（記者張安蕎攝）

2016-09-12 14:12

〔記者張安蕎／新北報導〕陸客不來，觀光產業今天預計發動2萬人遊行抗議，交通部長賀陳旦上午在慰勉台鐵運務人員時，對此表示，這次遊行的因素，來自於近半年以來陸客減少，但長期則是國內觀光業有待轉型，交通部將與業者持續溝通，給予協助。

賀陳旦說，現今已有更多旅客透過網路安排出遊，讓旅行社、導遊面臨轉型，政府將與業者對話，幫助他們開拓更多客源，加強以國民旅遊為服務對象。

針對陸客團8天7夜的環島模式，賀陳旦指出，人和車都太疲累，且去的地點、商店、住宿都很固定且是少數業者，兩岸旅遊業應該要發展新的產品，讓台灣旅遊行程可以更親切和深入。