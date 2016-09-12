地制法修法後 首位「記名投票」議長將出爐

南市議會民進黨團黨召開記者會，推前議長賴美惠（中）參加議長補選。若她順利當選，將成為台灣落實「記名投票」後，首位產生的議長。（記者蔡文居攝）

2016-09-12 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕前台南市議長李全教被判當選無效定讞後，議長出缺將進行補選，而立法院今年通過「地方制度法」修正案，未來直轄市議會、縣市議會的正副議長，以及鄉、鎮、市代表會的正副主席選舉，由秘密投票改為記名投票；台南市民進黨團提名前議長、市議員賴美惠重新擔任議長，若她順利選上，將成為首位台灣「記名投票」產生的議長。

南市議會民進黨團黨今召開記者會，宣布推賴美惠參選議長，民進黨團展現團結氣勢，高喊「團結為台南！賴美惠當選！」並表示若黨團成員未投出有效票，將一律開除黨籍。

台南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，這次台南市議長選舉，將成為落實「李全教條款」後，台灣首度的議長選舉，也象徵民主太陽終於照進台南議會，意義重大。