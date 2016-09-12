| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
關島熱低可能成颱 恐隨莫蘭蒂靠近台灣 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

地制法修法後 首位「記名投票」議長將出爐

南市議會民進黨團黨召開記者會，推前議長賴美惠（中）參加議長補選。若她順利當選，將成為台灣落實「記名投票」後，首位產生的議長。（記者蔡文居攝）

2016-09-12  14:09

〔即時新聞／綜合報導〕前台南市議長李全教被判當選無效定讞後，議長出缺將進行補選，而立法院今年通過「地方制度法」修正案，未來直轄市議會、縣市議會的正副議長，以及鄉、鎮、市代表會的正副主席選舉，由秘密投票改為記名投票；台南市民進黨團提名前議長、市議員賴美惠重新擔任議長，若她順利選上，將成為首位台灣「記名投票」產生的議長。

南市議會民進黨團黨今召開記者會，宣布推賴美惠參選議長，民進黨團展現團結氣勢，高喊「團結為台南！賴美惠當選！」並表示若黨團成員未投出有效票，將一律開除黨籍。

台南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，這次台南市議長選舉，將成為落實「李全教條款」後，台灣首度的議長選舉，也象徵民主太陽終於照進台南議會，意義重大。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李全教 李全教條款 李全教議長賄選案 正副議長記名投票 記名投票 賴美惠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：地制法修法後 首位「記名投票」議長將出爐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.