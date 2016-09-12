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馬場町紀念公園開放中秋烤肉 受難遺族抗議：烈士土丘不容踐踏

受難遺族代表在北市府門口前拉開「尊重白色恐怖烈士英靈，維護歷史遺址不容踐踏」白布條，並高喊「烈士血染土丘、尊嚴不容踐踏」等口號。 （記者何世昌攝）

2016-09-12  13:45

〔記者何世昌／台北報導〕「馬場町紀念公園」前身是戒嚴政治犯刑場，解嚴後，時任市長陳水扁在此成立紀念公園，以悼犧牲者亡魂。今年中秋連假，北市府工務局水利處開放馬場町供民眾烤肉，引發「台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會」不滿，指尊嚴遭踐踏，今率受難者遺族赴北市府抗議。水利處派員接下陳情書，但未有承諾；協會不排除再次抗議。

馬場町紀念公園位在北市萬華區，東臨中正河濱公園、西頻華中河濱公園、南靠新店溪、北側以水源路和青年公園相鄰。其前身是戒嚴時期刑場，用來槍決共產黨間諜及親共人士等政治犯，1945年指派為台灣行政長官的陳儀，也遭蔣中正以匪諜案為由，在此處決。

解嚴後，刑場改為「跑馬場」，用來飼養馬匹、訓練馬術員。1998年，時任台北市長陳水扁拍板在馬場町成立「紀念公園」，以紀念白色恐怖政治犯。2000年，紀念公園落成，時任台北市長馬英九定名為「馬場町紀念公園」。

今年中秋連假，北市府工務局水利處開放馬場町紀念公園供民眾野炊，此舉引發「台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會」、「台灣地區政治受難人互助會」及受難者家屬、遺族反彈，認為不尊重當年犧牲英靈。今早率70餘人赴北市府門口抗議。

受難遺族代表在北市府門口前拉開「尊重白色恐怖烈士英靈，維護歷史遺址不容踐踏」白布條，並高喊「烈士血染土丘、尊嚴不容踐踏」等口號。

台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會理事長蔡裕榮表示，北市府未與受難者難友及遺族協商，即在象徵英塚的土丘及紀念碑旁，新建廁所，並開放民眾中秋烤肉；這種官僚作業草率，除了不尊重紀念公園的歷史意涵，也讓英靈難得安息。

陳情民眾遞送陳情書，要求北市府儘速將廁所遷移土丘及紀念碑範圍，並劃定此處為「禁止野炊區」。水利處派員接下陳情書，但未做任何承諾。

對此，蔡裕榮受訪表示，北市府作法令人遺憾，他們會派員於中秋連假觀察水利處是否宣導民眾勿在此烤肉；否則，不排除直接派吊車將廁所，自紀念公園吊到北市府門口，以利10月22日在馬場町舉辦每年一度的「白色恐怖受難者追思慰靈秋季大會」。

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相關關鍵字： 中秋節 台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會 戒嚴 政治犯 馬場町紀念公園
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標題：馬場町紀念公園開放中秋烤肉 受難遺族抗議：烈士土丘不容踐踏


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