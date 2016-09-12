戰鬥背心僅能擋手槍 軍備局官員坦承「有穿等於沒穿」

蔡英文聽取軍備局205廠研發主任馬樹榮（右）針對新式戰鬥個裝進行報告。（記者廖雪茹攝）

2016-09-12 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日上午前往國軍542旅視導，並聽取軍備局針對新式戰鬥個裝進行報告，蔡英文也要求國防部在3年內全面提升國軍服裝及個人裝備，針對新舊型戰鬥背心差異，軍備局205廠研發主任馬樹榮指出，國軍現行配備的戰鬥背心可以抵擋「手槍彈」，不過如果穿這款戰鬥背心上戰場，馬樹榮坦言「有穿跟沒穿是一樣的」。

綜合媒體報導，馬樹榮指出，目前國軍戰鬥頭盔、戰鬥背心、抗彈板均是205廠自行生產，射擊護目鏡、護肘、戰鬥靴等裝備則委託民間公司生產，205廠以模組化、輕量化、安全性、系統整合為理念開發軍備，力求接近歐美水準，部分性能甚至超越歐美。

馬樹榮指出，現行單兵戰鬥裝備只有6項，但新式戰鬥裝備達16項，新型戰鬥背心加裝抗彈板，可抵擋「步槍彈」，舊式戰鬥背心無加裝抗彈板，僅能擋「手槍彈」，馬樹榮強調：「你穿這個防手槍的上去，有穿跟沒穿是一樣的，所以要能在作戰時存活下來，一定要穿能夠擋步槍彈的背心。」

隨後馬樹榮表示，整套裝備淨重約12公斤，加裝步槍、彈匣、水壺、抗彈板、手榴彈後，「戰鬥重量」為24公斤，而美軍一般步兵裝備「戰鬥重量」是38至39公斤，除了材質較輕外，也針對台灣人體力負荷做調整。