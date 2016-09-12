直擊觀光大遊行 鄉民：應該向中國抗議才對

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）

2016-09-12 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅行業者在今日舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況。PTT名人四叉貓（XXXXGAY）也前往現場「參觀」，其他鄉民們看到遊行照片後相當疑惑，直說中客不來應該跟中國抗議才對，無法理解這些業者的訴求到底是什麼。

四叉貓在PTT上表示，他估計在華山集結的人數最多有到1萬人，也拍下遊行隊伍的各種標語，包括「兩岸一家親」、運用諧音的「酒餓共視」等等，這些照片引來許多網友熱烈留言，有人表示四叉貓每次遊行都會到現場，以後可以考慮做個遊行抗議全紀錄。

還有鄉民坦言，這次的活動讓他覺得莫名其妙，因為蔡英文根本沒有阻止中客來台，應該要改成向中國抗議；也有網友認為，這些觀光業要把眼光放遠，不要只著重中客，可以多招攬一些美、日、韓、東南亞遊客，這樣就不會一夕之間接不到客人了。

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）