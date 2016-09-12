| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
關島熱低可能成颱 恐隨莫蘭蒂靠近台灣 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

直擊觀光大遊行 鄉民：應該向中國抗議才對

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）

2016-09-12  13:54

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅行業者在今日舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況。PTT名人四叉貓（XXXXGAY）也前往現場「參觀」，其他鄉民們看到遊行照片後相當疑惑，直說中客不來應該跟中國抗議才對，無法理解這些業者的訴求到底是什麼。

四叉貓在PTT上表示，他估計在華山集結的人數最多有到1萬人，也拍下遊行隊伍的各種標語，包括「兩岸一家親」、運用諧音的「酒餓共視」等等，這些照片引來許多網友熱烈留言，有人表示四叉貓每次遊行都會到現場，以後可以考慮做個遊行抗議全紀錄。

還有鄉民坦言，這次的活動讓他覺得莫名其妙，因為蔡英文根本沒有阻止中客來台，應該要改成向中國抗議；也有網友認為，這些觀光業要把眼光放遠，不要只著重中客，可以多招攬一些美、日、韓、東南亞遊客，這樣就不會一夕之間接不到客人了。

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）

有鄉民們看到遊行照片後相當疑惑，直說中客不來應該跟中國抗議才對。（圖擷自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 912大遊行 PTT 觀光業 遊行 鄉民
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：直擊觀光大遊行 鄉民：應該向中國抗議才對


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.