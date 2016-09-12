直擊觀光大遊行 鄉民：應該向中國抗議才對
2016-09-12 13:54
百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅行業者在今日舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況。PTT名人四叉貓（XXXXGAY）也前往現場「參觀」，其他鄉民們看到遊行照片後相當疑惑，直說中客不來應該跟中國抗議才對，無法理解這些業者的訴求到底是什麼。
四叉貓在PTT上表示，他估計在華山集結的人數最多有到1萬人，也拍下遊行隊伍的各種標語，包括「兩岸一家親」、運用諧音的「酒餓共視」等等，這些照片引來許多網友熱烈留言，有人表示四叉貓每次遊行都會到現場，以後可以考慮做個遊行抗議全紀錄。
還有鄉民坦言，這次的活動讓他覺得莫名其妙，因為蔡英文根本沒有阻止中客來台，應該要改成向中國抗議；也有網友認為，這些觀光業要把眼光放遠，不要只著重中客，可以多招攬一些美、日、韓、東南亞遊客，這樣就不會一夕之間接不到客人了。
百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）
百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場。鄉民：應該向中國抗議才對。（記者張嘉明攝）
有鄉民們看到遊行照片後相當疑惑，直說中客不來應該跟中國抗議才對。（圖擷自PTT）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 月餅風波》高層比軍方緊張 國防部回應變快了！
- 中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…
- 獨家》莫蘭蒂颱風逼近 在美國的賴清德決定先.......
- 要求馮明珠辭北京故宮 綠委要重訂赴中管制年限
- 立院明開議》住宅法長照法 政院列最優先法案
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/11賽果）
- 嘉義「牛車伯」騎腳車失蹤第 28天 不放棄續尋中
- 玖壹壹開唱 黃明志力挺網路奇蹟
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 差真多！肉肉MeiMei 2招瘦出尖下巴
- 全台吉祥物PK戰 熊讚催票
- 《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 桃警許稚偉攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡
- 今年2月才求婚成功 超模卡拉分了歌手女友
- 農技公司研發休眠冷藏法 延長大蒜等農產保存期限
- 警槍殺女友再自戕 動機疑是「自殺又捨不得她」
- 〈戀愛翹翹板〉嫌女友太醜沒面子 又離不開她的照顧
- 美網》喬帥 瓦林卡 今早爭冠軍
- 蔡今視導國軍 將談強化裝備
- 台股開盤下跌25.13點 報9028.56點
- Yuki和林俊傑搭上線 蕭敬騰說話了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 RTI ‘assisting’ unification with China: legislator
- 自由廣場》〈澄社評論〉兩岸議論不能沒有是非
- 幫忙子女買房 怎樣最省稅？
- 中國拚擴產 半導體恐全球過剩
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 又是張淑晶 員工喪命還偷復工
- NBA》美媒評選最糟髮型 林書豪竟然被點名
- 豔窟中秋搶客 買春打8折
- 海基會秋節聯誼 中國阻台商返台
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP, Cabinet to discuss priorities for legislation
- 各地多雲到晴 山區留意午後雷陣雨
- 本週汽柴油不調整
- 《無解的心結》胡瓜傷寇桑最深 探病無門空留錯愕
- 承諾跳票？輔大女宿傳出仍未解除宵禁
- 200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
- 中秋烤肉調查 1/4民眾想邊烤肉邊抓寶
- 〈熱門族群〉本業有曙光、業外有金雞 CD-R擦亮股價
- 國際青少年軟網奪冠 徐家柔、李謙獲獎
- 圓山飯店改選董監事 張學舜接董座
- 今核安演習 恆春公所首度缺席
- 費城裸體單車日 千人裸騎倡環保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：直擊觀光大遊行 鄉民：應該向中國抗議才對
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分