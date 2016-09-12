辜寬敏：小英不喜歡老人插嘴

2016-09-12 13:19

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕前總統府資政辜寬敏今天在廣播專訪中表示，從今年總統大選後至今，他沒有與總統蔡英文見過面、聯絡過，蔡英文跟以前的民進黨大老，相差20幾歲，是不同的世代，「她不喜歡老人家插嘴、多講話」。

被問到蔡英文與民進黨大老保持距離，對執政好嗎？辜寬敏認為，對蔡的執政是負面的，因為一個政體要執行理念，不是一個人執行就可成功，一定要有人民的支持。而在人民支持前，內部人的團結與支持，才是第一步。現在蔡英文已經上台3個多月，有人覺得她不要資政，也不要國策顧問。「資政、國策顧問有名沒有權，多一點支持的人，沒有害處。」