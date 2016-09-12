視導542旅 蔡總統：3年內提升軍服、裝備
總統蔡英文今天視導542旅時，先聽取軍備局展示新式戰鬥個裝並提問。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節前夕，總統蔡英文今天上午前往位在新竹縣湖口鄉的國軍542旅視導，蔡英文致詞時宣示兩個重點，她要求國防部在3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備，同時要加速老舊營舍的整建計畫。
蔡英文視導542旅時，先聽取軍備局展示新式戰鬥個裝，接著前往餐廳，對542旅官兵講話。蔡英文表示，她今天看了國軍兩個單位，先是龜山的陸戰隊66旅，然後來到湖口的北測中心和裝甲542旅，除了慰問、感謝國軍官兵，還有一個重要的任務，那就是「實地來了解國軍弟兄姊妹工作和生活上的問題。」
蔡英文指示兩個重要宣示，首先，她要求國防部在3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備。9日軍人節，她鼓勵官兵穿著制服走向群眾，今天軍備局展示新式戰鬥個備，用意都在強調軍服的重要性，她希望國軍官兵未來都穿著優質的軍服，而且感到驕傲和光榮。
蔡英文指出，第二，她要求國防部要加速老舊營舍整建計畫。這幾次的國軍營區視察，她特別注意國軍營區的生活環境。「我必須說，部分國軍基層部隊的營舍實在太老舊，必須儘速進行整建。」她強調，這是她必須馬上為國軍官兵做的兩件事情，「我會督促行政團隊以及國軍各級幹部，國軍服裝和生活環境的問題，必須馬上想辦法解決！」
蔡英文同時強調，國軍要重建社會對軍人的信任，也需要各位全力以赴，把握每一次的機會，用最好的表現，最嚴格的紀律，「因為我們的尊嚴。」在各位努力的過程中，她會是各位最堅強的後盾。
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總統蔡英文今天在國軍542旅視導致詞時宣示兩個重點，她要求國防部在3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備，同時要加速老舊營舍的整建計畫。（記者廖雪茹攝）
總統蔡英文今天視導542旅時，先聽取軍備局展示新式戰鬥個裝並提問。（記者廖雪茹攝）
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