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台南市議長補選》民進黨團推賴美惠參選：跑票開除黨籍

南市議會民進黨團黨召開記者會，共推前議長賴美惠（中）參加議長補選。」（記者蔡文居攝）

2016-09-12  12:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長出缺將進行補選，南市議會民進黨團黨今天中午召開記者會，共推前議長賴美惠參選，民進黨團展現團結氣勢，黨團高喊「團結為台南！賴美惠當選！」黨團總召林宜瑾表示，黨團以民主方式共推賴美惠參選議長，黨團成員若未投出有效票，將一律開除黨籍。

賴美惠表示，除黨團成員26席外，她也爭取無黨籍的支持，包括謝財旺及趙昆原也允諾，如果民進黨以民主方式產生議長人選，將會全力支持她。

林宜瑾表示，黨團成員26席今天全數出席，決議共推賴美惠參選，同時也決議臨時會當天一致要求必須辦理補選，希望第一輪就過半當選。

南市議會目前有55席，賴美惠這次代表民進黨參選議長補選，若能再爭取2席，即可達過半28席，將回鍋再擔任議長。

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