藍委促林全內閣改組 「與其被霸凌不如辭職解脫」
〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院第二會期明日正式開議，立法院國民黨團今再度提出對林全內閣的施政滿意度民調數據，其中明確不滿意比例佔40％，明確滿意比例17％，未明確表態或各政策滿意與不滿意並存比例佔43％，據以指出林全內閣已經失去民心，要求內閣改組。國民黨團書記長江啟臣呼籲民進黨團一同推動倒閣案，並向行政院長林全喊話，希望他在中秋假期期間，好好思考是要全面改組還是不如歸去。
國民黨團副書記長柯志恩更說，有很多獨派大老和綠委都對林全施政不滿意，與其不斷被霸凌，不如辭職解脫。
立法院國民黨團今早舉辦「大數據民調，林全失人心，民進黨滿意嗎？內閣全面改組」記者會，提出由思為策略公司所做的臉書社群滿意度及不滿意度大數據民調，表示對內閣施政不滿已是全民共識，要求內閣全面改組。
江啟臣表示，在蔡政府執政一百天之後，前總統府資政吳澧培與新台灣國策智庫創辦人辜寬敏等獨派大老，以及民進黨籍立委段宜康等人，紛紛砲口對內發表批評。可見林全內閣的施政已經失去民心，對未來施政也沒有信心。
江啟臣出示民調表示，此份民調是根據從520追蹤到現在的累積性網路大數據，針對林全施政概況所做的調查，調查人數涵蓋逾46萬人。江啟臣說，明確表態滿意者只有7萬多人，明確表態認為做得不好的則有18萬多人，足足是滿意者的兩倍多。以比例來說，不滿意比例佔40％，滿意比例佔17％，顯示很多綠營支持者在網路上沈默，某種程度也代表對施政的不滿。
江啟臣指出，數據統計不滿意的施政排行依序是「開放美豬進口」、「南海仲裁案」、 「雄三誤射事件」、「年金改革」、「核電重啟」、「一例一休」與「台東風災」等七項。江啟臣表示，這些不滿是因為太多髮夾彎政策，且政府危機處理的能力太差，要求內閣一定要改組。但是否推動倒閣？江啟臣說，內閣現在的表現倒閣只是剛好而已，但因為國民黨席次沒有到達倒閣提案門檻，他質問民進黨，還滿意這樣的內閣嗎？是要站在民意這邊還是站在護航那邊？並表示若民進黨團願意推動倒閣，他們將全力配合。也向林全喊話，希望林全在中秋假期期間，好好思考是要全面改組還是不如歸去。
柯志恩更表示，現在有很多獨派大老和立委都對林全施政不滿意，從心理學上來說，一個人如果不斷從內外被霸凌，他的心理會越來越不正常，而且視野和想法會越來越窄小。他們今天提出數據，就是希望林全好好想想未來出路。與其不斷被霸凌，不如辭職解脫。
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