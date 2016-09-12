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兩岸監督條例列優先法案 柯建銘：審到哪未定之天

2016-09-12  12:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本屆第二會期即將開議，民進黨團今天上午召開黨團大會，針對新會期優先法案進行討論，黨團總召柯建銘會後表示，長照法、電業法、住宅法、勞基法修法一例一休等應會是這會期重點，但仍要等到今天晚間行政立法協調會報，才會敲定最後結果，屆時再做時程安排。

柯建銘表示，立院明天開始總質詢，此外包括總預算要付委、大法官及司院院長人事同意權都要處理，待到約十月底院會結束後，才能夠處理法案。針對廢除特偵組、促轉條例，以及兩岸協議監督條例是否要處理、能走到什麼程度，都要很緊密的安排才有可能完成。

柯建銘說，現在最大的變數，在於國民黨在不當黨產處理展開後，勢必會升高對立，立院整體氛圍將有改變，「處理上還有很多要協商，要有共識，都要跟國民黨、時代力量黨團談」，會期最多開到12月底，就算延會，也可能只到明年1月中旬，「監督條例」能審到什麼程度還是未定之天。

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  • （資料照記者黃耀徵攝）

    （資料照記者黃耀徵攝）

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