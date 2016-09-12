民進黨30週年 用影像紀錄素人黨員

民進黨邀請創黨時期前輩，細數當年為民主奮鬥的歷程，為創黨30年活動揭開序幕。（記者林正堃攝）

2016-09-12 12:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年是民進黨創黨30週年，民進黨今天舉辦「我們的民主時代－影像發表記者會」，民進黨訪談30年來參與各項大大小小社會運動、公職選舉的素人黨員們，透過影像與照片，拼湊台灣民主運動，並從26日到28日在台北市中山堂光復廳舉行「DPP時光廊影像展」。

今天出席記者會69歲的廖耀松，當年負責黨外雜誌印刷的工作，他提到，當年游錫堃選宜蘭縣長，在宜蘭沒有印刷廠敢印傳單，後來才秘密從宜蘭開車到台北印刷，當時光印一張黨外文宣就會被判5年。除黨外雜誌，民進黨證也是秘密設計、秘密印刷，一批批台灣先進用勇敢、智慧，對抗國民黨的威權統治。

70歲的林炳煌在黨外時代是宣傳技術後勤部隊，他負責舞台燈光音響與影像紀錄拍攝，林炳煌說，他看黃信介、李兆基、陳益敏演講罵國民黨，他聽得很爽，後來就追他們的演講，慢慢投入，他做過民主戰車，以前民主戰車比較小台，晚上還可以到夜市賣書、黨外雜誌，是服務處收入來源之一。

56歲的邱萬興今天拿著當年創黨的「民進報」、「黨外公報」出席記者會，他說，他編過2、30本的黨外雜誌，包括「八十年代」、「亞洲人」等。警總、調查局人員，當時幾乎每天跟著他，他只好每3個月搬一次家，他也不敢跟父母說自己從事的工作。當時有一種使命感，完全沒有退縮的理由。

民進黨邀請創黨時期前輩，細數當年為民主奮鬥的歷程，為創黨30年活動揭開序幕。（記者林正堃攝）

民進黨邀請創黨時期前輩，細數當年為民主奮鬥的歷程，立委邱議瑩媽媽回憶起當年情景，眼淚也忍不住掉了下來。（記者林正堃攝）