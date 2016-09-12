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林聰賢盼陽大附醫所有資源集中新院區

宜蘭縣長林聰賢希望陽大附醫將所有資源集中於蘭陽院區，加速朝醫學中心的方向前進。（記者林敬倫攝）

2016-09-12  13:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭陽明大學附屬醫院蘭陽院區甫試營運，但新舊院區搬遷過程中，縣府與陽大附醫之間，針對舊的新民院區該保留多少門診意見不一致，縣長林聰賢今天表示，縣府希望蘭陽院區能加速朝醫學中心的方向走，所以陽大附醫應集中所有資源於新院區，讓新舊院區的分工更加明確；陽大附醫則回應，舊院區保留多少門診數，不影響資源是否集中於新院區。

目前陽大附醫在舊院區保留15個門診，縣府希望在11月之後，只剩牙醫、精神科、復健科與放射科4個門診，但院方仍持續與縣府溝通，希望舊院區能維持15個門診的規模，林聰賢表示，陽大附醫與縣府在舊院區轉型為長照服務園區的的目標一致，但因為陽大附醫在經費與行政計畫上的限制，才希望採取2個院區的模式，去推展舊院區的轉型。

林聰賢說，因為縣府希望蘭陽院區，能持續朝醫學中心的方向走，帶領縣內中小型的醫療機構成長，才要求院方集中資源在新院區，縣府要求減少舊院區門診數，給予院方壓力，如此才能讓新舊院區的分工明確，也能促使蘭陽院區加速成為醫學中心，符合縣民期待。

陽大附醫主任秘書江雪萍表示，舊院區已規劃為長照中心，為了方便長者就醫，院方才會希望能保留長者常看的15個門診，如此才不會新舊院區兩頭跑，造成不便，舊院區保留多少門診數，不影響資源是否集中於新院區的問題，蘭陽院區仍會朝醫學中心的方向前進。

至於是否是因為經費不足才保留15個門診，江雪萍指出，這只是一部分原因，但經費不足已是事實，即便縣府、立委持續向中央爭取，也不知道結果何時會出來，所以院方還是希望能維持舊院區保留15個門診的方案。

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  • 陽大附醫與縣府間，在舊院區應保留多少門診至今仍無共識。（記者林敬倫攝）

    陽大附醫與縣府間，在舊院區應保留多少門診至今仍無共識。（記者林敬倫攝）

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