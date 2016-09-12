競爭激烈！立院民進黨團幹部將投票選出

2016-09-12 11:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院新會期將開議，立法院民進黨團今天上午召開黨團大會，決議針對新會期黨團幹事長、書記長人選進行投票。幹事長參選人有民進黨立委吳秉叡、莊瑞雄。書記長則是民進黨立委劉世芳、陳歐珀競爭。

此外，原有意再角逐書記長職位的立委陳亭妃，突然在今黨團大會前向媒體宣布退選，盼讓其他人選來爭取。此次黨團幹部競爭激烈，先前幾次協調都沒有結果，後來更首次出現幹事長參選人做文宣爭取支持的情況。

民進黨團幹部投票自今天上午11點展開，直到下午3點結束，屆時新任黨團幹事長、書記長人選就會出爐。