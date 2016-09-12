總統視導部隊無法正常休假？ 6軍團澄清：與事實不符

2016-09-12 11:38

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今天到陸軍542旅視察並向官兵秋節慰勉，但卻有媒體報導，指542旅「因應長官視導整修餐廳」、「一個月前開始割草」、「伙食費透支十萬試菜」、「部隊無法正常休假」等情，6軍團今天上午指出，爆料內容均與事實不符。

6軍團指出，單位環境整理是依責任區分工，定期整理，而餐廳老舊為104年所提修繕計畫需求，今（105）年獲撥預算，依計畫工期施作，均與長官視導無關；另清查各伙食團經費總帳，伙食費均有結餘，無透支情事；辦伙同仁也都想方設法研製新菜色，改善伙食，這是長期工作，不會因特定時間，或為特定人作菜色研製。

6軍團強調，542 旅官兵均依規定休假，遇正常輪值及任務留守，亦由幹部剴切說明，完成休（補）假規劃，迄今未接獲官兵反映或申訴；單位將持續與官兵溝通，暢通反映管道，請各界多予支持鼓勵。