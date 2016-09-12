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北市「居住正義」論壇 柯文哲：房屋稅一次調高太奇怪

2016-09-12  11:32

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市政府今日於晶華酒店舉辦「居住正義」論壇，上午場分別就都市發展社會設計與社福政策，針對住宅政策中空閒老屋釋出與社會福利補貼方向提出討論。

柯文哲開幕致詞表示，居住問題是台北市民相當關心的課題，今日邀請都發局、社會局、地政局、財政局過來，和社福團體、銀行界與產業界在一個平台上討論，目的就是研議解決高房價衍生的社會問題。針對近來引發爭議的房屋稅，柯文哲說房屋稅、地價稅的確應該調高，但不該在下台以前突然調高20、30倍，未來要怎麼做還在討論修正，今天也很多問題還沒有答案，但秉持開放政府的理念才會邀請大家來討論。

都發局針對解決北市的居住問題，推出「以包租代管換租公共住宅」的方向，並配合修改房屋稅正向推動租售房市、社會福利補貼政策，希望能有效利用北市空間、促進老屋釋出。都發局長林洲民報告指出，北市有「雙老」問題，老屋與老人的居住問題。經市府調查，台北市有6.47萬空屋沒有充分利用，加上有許多老人被困在沒有電梯的4、5樓老舊公寓中，未來市府將研議透過包租代管換租公共住宅的方式，讓老人搬出不適合居住的老屋、政府代管原屋進行出租，讓空屋有效利用。

社會局長許立民則表示，社會局推動住房社福有3個重要方向：住得到、住得起與混居。透過都市發展、社會設計，北市老房和空閒空間有效利用下，人人都有地方住；公共住宅與社會福利補貼盡量讓住房負擔不要超過家戶所得3分之1，並以階梯式劃分補貼等級也將成為公宅的重要概念，怎麼劃可以再討論，未來調漲的房屋稅、地價稅會拿回來做這些住宅的租金補貼；最後是混居，讓不同族群、不分弱勢一同居住，才能保有一個城市的生氣。

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  • 台北市政府12日舉辦「台北市居住正義論壇」，台北市長柯文哲出席致詞。（記者簡榮豐攝）

    台北市政府12日舉辦「台北市居住正義論壇」，台北市長柯文哲出席致詞。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲（右二）12日出席「台北市居住正義論壇」致詞，論壇由副市長林欽榮（右）主持，邀請台北醫學大學副校長林建煌（左二）、崔媽媽基金會執行長呂秉怡（左）等出席與談。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（右二）12日出席「台北市居住正義論壇」致詞，論壇由副市長林欽榮（右）主持，邀請台北醫學大學副校長林建煌（左二）、崔媽媽基金會執行長呂秉怡（左）等出席與談。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市政府12日舉辦「台北市居住正義論壇」，台北市長柯文哲出席致詞。（記者簡榮豐攝）

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標題：北市「居住正義」論壇 柯文哲：房屋稅一次調高太奇怪


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