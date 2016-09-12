莫蘭蒂可能撲台 賴清德提早明天返國

2016-09-12 10:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德於9月6日啟程訪美，因中度颱風莫蘭蒂可能直撲台灣，賴清德決定提早返國，市府也證實賴清德將於明天清晨返抵國門。

市府表示，賴清德原預計9月14日返國，目前班機已更改為9月12日1點半（當地時間）的飛機，預計9月13日清晨5點10分返回台灣，當天一早賴清德就會進市府辦公。

賴清德於9月6日啟程訪美，當天台南因豪大雨，部分地區積淹水，引起國民黨批評要求他立刻返國。不過，市府強調決策無距離，加上積淹水也很快消退，賴清德便繼續他的訪美行程，並拜會加州州長參選人江俊輝財務長等人，並按照計畫預計9月14日返台，但這次因颱風關係，賴清德決定於明天提早一天返國。