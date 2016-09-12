| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
棒球》女子世錦賽最佳11人 台灣隊2人獲選
 首頁 > 政治

莫蘭蒂可能撲台 賴清德提早明天返國

2016-09-12  10:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德於9月6日啟程訪美，因中度颱風莫蘭蒂可能直撲台灣，賴清德決定提早返國，市府也證實賴清德將於明天清晨返抵國門。

市府表示，賴清德原預計9月14日返國，目前班機已更改為9月12日1點半（當地時間）的飛機，預計9月13日清晨5點10分返回台灣，當天一早賴清德就會進市府辦公。

賴清德於9月6日啟程訪美，當天台南因豪大雨，部分地區積淹水，引起國民黨批評要求他立刻返國。不過，市府強調決策無距離，加上積淹水也很快消退，賴清德便繼續他的訪美行程，並拜會加州州長參選人江俊輝財務長等人，並按照計畫預計9月14日返台，但這次因颱風關係，賴清德決定於明天提早一天返國。

廣告
  • 賴清德訪美因中度颱風莫蘭蒂來襲，決定提早返國。（南市府提供）

    賴清德訪美因中度颱風莫蘭蒂來襲，決定提早返國。（南市府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 莫蘭蒂 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：莫蘭蒂可能撲台 賴清德提早明天返國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.