要求馮明珠辭北京故宮 綠委要重訂赴中管制年限

2016-09-12 10:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕前故宮院長馮明珠離職前自我鬆綁赴中年限，並轉任北京故宮研究院顧問，遭跨部會政府機關認定有違應自行迴避規定，馮明珠則回應「違法就辭」。

對此，立院教委會民進黨立委今天召開記者會，呼籲馮明珠立即辭去北京故宮職務，回國接受調查，也要求故宮啟動行政調查，若結果涉及不法，應立即送公務人員懲戒委員會。

包括何欣純、蘇巧慧、許智傑、李麗芬、吳思瑤、張廖萬堅、鍾佳濱、黃國書等民進黨籍立院教委會立委，召開「禁止馮明珠赴中，要求重訂赴中管制時限，行政院撤查！移送監察院、公懲會」記者會。

民進黨立委何欣純表示，跨部會政府機關已認定馮明珠有違自行迴避規定，故宮應善盡職責，啟動行政調查，監察院也應介入調查。若調查結果確有不法，應立即送公懲會。她呼籲馮明珠即刻請辭北京故宮研究院顧問，立即回國面對調查，「如果不回國，就移居中國吧！但不要繼續領公務人員退休金！」

民進黨立委吳思瑤說，馮明珠作為明顯違法，「吃緊弄破碗，濫權罪加一等！」她也表示，民進黨教委會立委全面支持民進黨立委李俊俋的「若受管制的離任人員提出縮減申請，須經審查會審查許可，不得再由原服務機關自行縮減」的修法提案，行政院也該全面檢討各部會赴中管制年限，補強多頭馬車的漏洞。

民進黨立委蘇巧慧也強調，請馮明珠知所進退，回國接受調查。