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林全不適合當閣揆？ 辜寬敏：不換傷害會更大

2016-09-12  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕新台灣國策智庫創辦人辜寬敏先前接受媒體專訪時，曾建議總統蔡英文只要做4年就好、不要連任，原因在於「這樣才會讓民眾懷念」，今日他則指出，並不贊成蔡英文請林全當行政院長，不換人的話，支持度一定會越來越低。

辜寬敏今日接受周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪時指出，林全是個優秀顧問，但不是理想領導人，若不換掉林全，以後問題會更嚴重。針對蔡英文「別用百日看政績」一說，辜寬敏則認為蔡不能以此當藉口，並質疑：「這4個月之前有4年，你一直都沒有想執政後人事？都沒安排？這是個藉口。」辜寬敏指出，若不換林全，以後事情會更大，到時候蔡英文若要做出改變並不是來不及，只是傷害會更大。

不過辜寬敏表示，現在蔡英文已經是總統了，就繼續努力，並強調：「人民多數投票給你，你要對人民負責任，你有那能力，你盡量去做，我們盡量幫你的忙。」

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  • 辜寬敏指出，並不贊成蔡英文請林全當行政院長，不換人的話，支持度一定會越來越低。（資料照，記者朱沛雄攝）

    辜寬敏指出，並不贊成蔡英文請林全當行政院長，不換人的話，支持度一定會越來越低。（資料照，記者朱沛雄攝）

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