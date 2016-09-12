談APEC特使人選 辜寬敏：最好是綠的或獨派
2016-09-12 10:07
〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）將於11月在秘魯舉行，日前傳出台灣特使的人選有可能是親民黨主席宋楚瑜。但前總統府資政辜寬敏今日表示，宋楚瑜畢竟是親民黨人而非民進黨人，他希望特使最好是綠的或獨派，企業家也可以。
辜寬敏今早在資深媒體人周玉蔻的廣播節目《蔻蔻早餐》接受專訪，談到APEC一事時，感嘆除了宋楚瑜之外，難道「沒有更適合的人嗎？」辜寬敏認為，北京應該不會喜歡宋；宋楚瑜到秘魯肯定也無法與習近平見面。
辜寬敏表示，宋楚瑜本身不應接受，因為又不是同一個黨派的，他覺得APEC代表若由綠營人士出任，無疑是最好的結果。
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