入聯宣達團抵華府 逾百台僑盛情歡迎
2016-09-12 09:28
入聯宣達團抵華府雙橡園，駐美代表處舉辦歡迎會。（台灣聯合國協進會提供）
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣入聯宣達團於美東時間9月11日下午抵達華府，拜訪駐美代表處所在的雙橡園。駐處舉辦接待會歡迎宣達團，現場並邀請台僑舉辦感恩祈禱會，約100位僑界領袖共同參與。宣達團將於本週六在紐約舉行聲援台灣入聯大遊行，號召各界台僑一同為台灣發聲。
宣達團長蔡明憲表示，過去他曾擔任駐美副代表，這次宣達團抵達美國，感覺就像回到娘家，感謝駐美代表處給予協助。蔡明憲說，這是政黨輪替後，再次有台僑參加代表處活動。台僑多數過去支持台灣獨立，過去國民黨執政時，台僑是不參加雙橡園活動，這次台僑特別參加駐美代表處歡迎入聯宣達團的活動，意義重大。
據了解，駐美代表處希望宣達團低調，以口頭交代宣達團不要攜帶入聯相關的旗幟與布條進入雙橡園，宣達團為感謝駐處的招待，也配合辦理，頂多穿著背心。宣達團發言人沈志霖表示，雖然推動入聯對於駐美代表處是敏感議題，但來自台灣民間的聲音絕對不可能因此中斷，感謝現場超過百位台僑的支持與鼓勵，支持台灣加入聯合國的力量將會團結一致、立場堅定地繼續努力下去。
入聯宣達團副團長曾琮愷表示，為展現台灣人民的聲音，目前正在網絡上號召美東台僑一起參與9月17日於紐約舉辦的大遊行。希望一定在馬政府消極八年後，發動近八年來最大的一場聲援台灣加入聯合國的遊行。民進黨美西黨部主委楊婉柔也將從美西趕來參加拜會及遊行活動。
駐美代表高碩泰出席歡迎會。（台灣聯合國協進會提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 月餅風波》高層比軍方緊張 國防部回應變快了！
- 中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…
- 林全內閣還沒滿4個月 藍委揚言發動倒閣
- 大地主棄18趴？劉明新斥抹黑
- 談APEC特使人選 辜寬敏：最好是綠的或獨派
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 台客名嘴慘變婚姻顧問 「你們，確定要問我嗎？」
- 前書記孫春蘭 傳與頂新來往密切
- 〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山
- 考大客車駕照 公總補助13500元
- 英女王開心當司機 孫媳凱特歡喜相伴
- 贈與僅天知地知？ 國稅局也知！
- 消防員摘虎頭蜂窩 被螫成香腸嘴
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 桃園警員攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡
- 學童接送車合格標章 最快下月實施
- 長照10年2.0計畫 竹市爭取試辦
- 〈熱門族群〉新手機接連問世 晶圓代工業績超補
- Apple只是幌子？SBL周士淵哈菸逗裸背妹
- 美網》大滿貫奪冠率百分百 瓦林卡寫下驚人紀錄
- 韓片領先國片 《六弄》導演：其實台灣做得到
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司八月營收表
- 義賣文旦助學 最高1顆喊61988元
- 《中英對照讀新聞》Hajj 2016: When is it and how long does it take? 2016年麥加朝覲：何時？為期多久？
- 日本LPGA 》強風攪局 盧曉晴無緣連霸
- 貨車追撞 國道8號滿地死雞
- 救人要緊！大叔跪求別再看《屍速列車》了
- （高雄）平埔族註記 杉林「熟」男「熟」女最踴躍
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- （高雄）停靠區違停 公車行車紀錄器可舉證
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 阿嬤大內褲也偷 內褲賊送辦
- 風災破屋變新屋 中風阿公點頭感謝
- 〈親子會客室〉怎麼安慰才到位
- 912「百萬觀光產業自救大遊行」今下午舉行 交管疏導措施要注意
- 又是張淑晶 員工喪命還偷復工
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- MLB》朗神棒打前田領攻勢 馬林魚完封道奇
- 焦點透視》自證靠中國賞飯？
- 中俄今起南海軍演
- 景美台師大拔河隊創紀錄 包了世界盃6金
- 挖到寶要賤賣？112枚假金戒詐30萬
- （影音）玖壹壹巡演尾聲埋彩蛋 下一站前往...
- Note 7重返市場 三星計畫10月從澳洲開始
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：入聯宣達團抵華府 逾百台僑盛情歡迎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分