入聯宣達團抵華府 逾百台僑盛情歡迎

入聯宣達團抵華府雙橡園，駐美代表處舉辦歡迎會。（台灣聯合國協進會提供）

2016-09-12 09:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣入聯宣達團於美東時間9月11日下午抵達華府，拜訪駐美代表處所在的雙橡園。駐處舉辦接待會歡迎宣達團，現場並邀請台僑舉辦感恩祈禱會，約100位僑界領袖共同參與。宣達團將於本週六在紐約舉行聲援台灣入聯大遊行，號召各界台僑一同為台灣發聲。

宣達團長蔡明憲表示，過去他曾擔任駐美副代表，這次宣達團抵達美國，感覺就像回到娘家，感謝駐美代表處給予協助。蔡明憲說，這是政黨輪替後，再次有台僑參加代表處活動。台僑多數過去支持台灣獨立，過去國民黨執政時，台僑是不參加雙橡園活動，這次台僑特別參加駐美代表處歡迎入聯宣達團的活動，意義重大。

據了解，駐美代表處希望宣達團低調，以口頭交代宣達團不要攜帶入聯相關的旗幟與布條進入雙橡園，宣達團為感謝駐處的招待，也配合辦理，頂多穿著背心。宣達團發言人沈志霖表示，雖然推動入聯對於駐美代表處是敏感議題，但來自台灣民間的聲音絕對不可能因此中斷，感謝現場超過百位台僑的支持與鼓勵，支持台灣加入聯合國的力量將會團結一致、立場堅定地繼續努力下去。

入聯宣達團副團長曾琮愷表示，為展現台灣人民的聲音，目前正在網絡上號召美東台僑一起參與9月17日於紐約舉辦的大遊行。希望一定在馬政府消極八年後，發動近八年來最大的一場聲援台灣加入聯合國的遊行。民進黨美西黨部主委楊婉柔也將從美西趕來參加拜會及遊行活動。