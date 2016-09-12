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反制中國防空雷達 傳美同意售台高速反輻射飛彈！

有媒體報導，美方將出售台灣用於摧毀防空飛彈雷達的高速反輻射飛彈HARM（High Speed Anti-Radiation Missile）。（圖片取自raytheon）

2016-09-12  09:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統，將在明年第一季就開始交貨，其最大射程達400公里，台灣全境都在其打擊範圍內。有媒體報導，美方鑒此將出售台灣用於摧毀防空飛彈雷達的高速反輻射飛彈HARM（High Speed Anti-Radiation Missile）。

《風傳媒》報導，台灣空軍過去曾多次向美爭取採購HARM未果，這次美方點頭，意味台美關係持續回溫，是軍購上的新突破。報導指出，美方考量點包括台海軍力嚴重失衡，以及蔡英文政府在處理兩岸關係上的態度。馬政府時代，歐巴馬政府承諾多項軍購案，獨獨HARM堅持不出售。

報導分析，美軍代號AGM-88的高速反輻射飛彈HARM被視為攻擊性武器，主要用於SEAD作戰任務（Suppression of Enemy Air Defences，對敵進行防空制壓），由戰機掛載從防區外遠距發射，摧毀敵方防空飛彈雷達。報導指出，HARM有望成為蔡英文政府首項美國同意售台的新武器。

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