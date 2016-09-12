評菲律賓流氓治國 謝金河：小英思考一下

2016-09-12 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓新總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的作風，在國際上相當惹議，先是私刑掃毒，到目前已有 771人死於街頭，數千人怕被槍殺而自首，甚至在G20大會上竟罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」…財信傳媒董事長謝金河批他是「流氓治國」，卻在菲律賓擁有超過90%的民調支持，值得小英總統好好思考一下。

謝金河在臉書分析，杜特蒂鎖定毒販進行打擊，採取「亂世用重典」，深得人心，「反觀小英總統以改革為己任，但改年金，改革黨產⋯⋯她的改革目標多元，行動卻緩慢，造成社會各階層全上街頭。」

謝金河認為，杜特蒂「口無遮攔」、卻又「腦袋清楚」，「菲律賓處境跟台灣差不多，在美中角力中，菲律賓偶而討好中國，偶而又給老美臉色看，偶而又吃一下中國的豆腐，例如他說要提防中國在黃岩島建島礁。這回他駡到歐巴馬，是故意給老美軟釘子，被他駡「婊子養的」的歐巴馬也不能跟他一般見識，原因是美國的亞洲戰略不能沒有菲律賓。這也是台灣在美中關係中可以好好思考之處。」