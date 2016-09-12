| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
棒球》女子世錦賽最佳11人 台灣隊2人獲選
 首頁 > 政治

評菲律賓流氓治國 謝金河：小英思考一下

2016-09-12  08:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓新總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的作風，在國際上相當惹議，先是私刑掃毒，到目前已有 771人死於街頭，數千人怕被槍殺而自首，甚至在G20大會上竟罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」…財信傳媒董事長謝金河批他是「流氓治國」，卻在菲律賓擁有超過90%的民調支持，值得小英總統好好思考一下。

謝金河在臉書分析，杜特蒂鎖定毒販進行打擊，採取「亂世用重典」，深得人心，「反觀小英總統以改革為己任，但改年金，改革黨產⋯⋯她的改革目標多元，行動卻緩慢，造成社會各階層全上街頭。」

謝金河認為，杜特蒂「口無遮攔」、卻又「腦袋清楚」，「菲律賓處境跟台灣差不多，在美中角力中，菲律賓偶而討好中國，偶而又給老美臉色看，偶而又吃一下中國的豆腐，例如他說要提防中國在黃岩島建島礁。這回他駡到歐巴馬，是故意給老美軟釘子，被他駡「婊子養的」的歐巴馬也不能跟他一般見識，原因是美國的亞洲戰略不能沒有菲律賓。這也是台灣在美中關係中可以好好思考之處。」

廣告
  • 蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

    蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 杜特蒂 菲律賓 蔡英文 謝金河
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：評菲律賓流氓治國 謝金河：小英思考一下


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.