月餅風波》高層比軍方緊張 國防部回應變快了！

2016-09-12 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕松指部日前退訂千顆憨兒月餅，引起外界撻伐。不過，消息傳出後，軍方第一時間就發新聞稿滅火，松指部指揮官也親自致電向社工說明。雖然軍方在蔡政府上台後屢傳重大案件，但「高層比軍方還緊張」，軍方在回應與止血的速度上，都比以往變快了。

根據《民視新聞》報導，蔡英文總統上台後，國軍就發生了虐狗、雄三誤射、戰車翻覆、戰車膛炸等重大案件，近日又爆發松指部退定千顆喜憨兒月餅案件。但不同過往總是慢半拍，近來國防部的處理速度都加快，第一時間就進行止血，處理的方式與態度大不相同。

根據軍方高層表示，國防部每天早上7點都會召開戰情會報，分析輿論、作出回應，遇緊急狀況會加開會議，不同於馬政府，蔡政府上任後，總統府、國安會跟行政院也會用大數據收集輿情，除了橫向聯繫無阻礙，第一時間還能對軍方下達指示，形成一種高層比國防部還緊張的狀況，不過缺點就是可能會發生懲處過當的情況。

民進黨立委蔡適應就表示，過往的軍方可能都不回應、不講話，雖然軍方處理還有很大的瑕疵跟改進的地方，但軍方近期勇於面對大眾的詢問，盡量給予所知的完整的答案，這是值得肯定的。