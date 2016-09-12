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獨家》莫蘭蒂颱風逼近 在美國的賴清德決定先.......

2016-09-12  07:31

〔記者唐在馨／台南報導〕莫蘭蒂颱風持續增強，並朝台灣方向逼近，擔心颱風可能侵台，原本人在美國推動城市外交的台南市長賴清德決定更改班機提前回台坐鎮防颱。

賴清德此行是到美國從事一系列的城市外交，日前才拜會了台裔的加州州長參選人、現任加州州政府財務長江俊輝（John Chiang）。

賴清德原本是預計14日返台，但得知颱風形成後即一直注意相關訊息，12日凌晨敲定搭機提前返台，預計13日清晨5點，趕在氣象局預計颱風可能侵台時間之前，回到台南坐鎮指揮。

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  • 台南市長賴清德。（資料照，擷自臉書）

    台南市長賴清德。（資料照，擷自臉書）

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相關關鍵字： 中颱 治水 莫蘭蒂 賴清德 颱風
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