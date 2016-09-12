觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水

2016-09-12 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕林全院長日前提出300億新台幣優貸，觀光業者卻不買單，表示不要畫大餅給我們充飢，我們要的是釣竿；對此民進黨議員王威中表示，我們當然希望給釣竿，但是前提是魚在活水。

在11日《年代新聞》政論節目「年代高峰會」，王威中表示，政府當然很想幫助業者，但是今天中客會縮減是因為中國政策性的非正常縮減這些客源，根本是一灘死水，今天這些業者一定要守在這裡，手拿著釣竿，等待著人繼續把魚丟進來，失望是必然的。

王威中強調，香港及澳門殷鑑不遠，過去如此繁榮，都是靠著中國的大量客源，如今中國有些禁奢令，或是要打壓香港的民主派時，馬上就一片慘兮兮，台灣不該走這樣的路，不該把雞蛋放同個籃子。

立委劉櫂豪也表示，今天客源會減少只有一個原因，就是政治因素，中國希望台灣吞下九二共識，台灣該不該同意九二共識是全台灣人民決定，不是蔡英文一個人決定，如今可以因為一個單一產業要全台灣人民吞下九二共識嗎？