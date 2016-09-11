KMT寶可夢灑花僅吸200人 鄉民：下次灑錢

國民黨台中市黨部與台中市青年同心會今日在精明及大隆商圈舉辦寶可夢抓寶活動，現場5個補給站灑了花，整個活動卻僅吸引約200人，消息傳到批踢踢，鄉民們不禁紛紛大笑，並建議國民黨還是不要灑花，灑錢好了。（記者蘇金鳳攝）

2016-09-11 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日有報導指出，國民黨台中市黨部與台中市青年同心會今日在精明及大隆商圈舉辦寶可夢抓寶活動，要吸引年輕人認同國民黨，不過現場5個補給站灑了花，整個活動卻僅吸引約200人，消息傳到批踢踢，鄉民們不禁紛紛大笑，並建議國民黨還是不要灑花，灑錢好了。

綜合媒體報導，國民黨台中市黨部搶搭寶可夢熱潮，在當地精明商圈附近共5個補給站灑花，可惜效果不彰，僅大約200人稀疏分佈5個補給站，儘管青年同心會大熱天在現場安排兩隻皮卡丘的大玩偶，熱得渾身是汗，更送出200份紀念品意圖吸引人潮，只可惜效果不算太好。

當地店家也指出，一般抓寶會去公園或空曠地方，像這邊精品商圈比較沒有出稀奇的寶，寶可夢的數量沒其他地方多。

消息傳到批踢踢，鄉民們大笑之餘也紛紛給意見，有人表示以國民黨的形象「能吸到200人，已經很不錯了好嗎」，有人則提到「開始在退燒才在跟風，好慘」，有人更直言：「不如灑黨產、灑錢，這樣一定萬人響應！」