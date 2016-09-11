民進黨口湖鄉勝選 雲林黨部主委：黑金、派系終結

2016-09-11 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣口湖鄉今（11）日舉行鄉長補選，由民進黨林哲凌勝出。民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，選舉結果代表黑金與派系政治的終結，是口湖人改變的最好開始。

根據《中央社》報導，民進黨徵召的林哲凌拿下3476票，勝過其他3位無黨籍候選人蔡孟真的3101票、呂老乾的2904票以及王溪邊的2903票。廖丁賜指出，這是口湖人改變的最好機會，「終結黑金、派系政治，是口湖最好的開始。」

廖丁賜也表示，民進黨在先前的地方選舉接連失利，這次有所警惕，從黨中央到地方黨部全力輔選，終於成功改變口湖，也將為口湖帶來更好的日子。