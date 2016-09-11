離鄉背井貢獻台灣 陳建仁：努力保障移工人權

2016-09-11 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名至台灣擔任看護工的印尼女子慘遭雇主性侵，引發社會輿論撻伐。副總統陳建仁表示，新政府未來將會持續為保障移工人權、改善工作環境而努力。

陳建仁今日上午前往桃園中壢耶穌聖心堂參加「天主教新竹教區希望職工中心30週年彌撒」，與會者大多是來自菲律賓、印尼、泰國及越南的教友。事後陳建仁透過臉書指出，移工朋友對台灣經濟發展有傑出貢獻，並強調新政府未來將會持續為保障移工人權、改善工作環境而努力。

陳建仁表示，他曾經在陌生遙遠的地方讀書與工作，所以瞭解離鄉背井生活是極大的挑戰。