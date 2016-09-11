致贈6萬加菜金 柯文哲要AHQ吃飽為國爭光
柯文哲與代表台灣參加英雄聯盟2016世界大賽的隊伍AHQ見面，除了指示聯合醫院利用line提供「遠距醫療」，隨時掌握AHQ選手的健康情形，也致贈6萬元加菜金，「讓這幾個年輕人吃飽好爭光。」（翻攝自柯文哲臉書）
〔記者何世昌／台北報導〕柯市府力挺電競，除了向體育署請命盼正名為運動，台北市長柯文哲也為SF世界盃電競大賽開打站台。昨晚又安排與代表台灣參加英雄聯盟2016世界大賽的隊伍AHQ見面，除了指示聯合醫院利用line提供「遠距醫療」，隨時掌握AHQ選手的健康情形，也致贈6萬元加菜金，「讓這幾個年輕人吃飽好爭光。」
柯文哲今晚發臉書指出，電競其實是一門專業，有戰略、團隊合作，還要分析對手的攻守模式。因為不斷的訓練和實戰，電競選手也有職業病，像是手腕和肩膀的問題；加上世界性比賽必須遠赴國外參賽，時差加上水土不服會導致選手發燒、拉肚子的症狀，都成為比賽的不確定因素。
不過，政府不認同電競是運動項目，所獲得的資源有限。為此，柯文哲昨晚安排與代表台灣參加英雄聯盟2016世界大賽的隊伍AHQ見面，除了關心他們的近況，也討論北市府能提供的協助。
柯文哲臉書表示，他已下令台北市立聯合醫院利用line提供「遠距醫療」，隨時掌握AHQ選手的健康情形，也為他們準備專用的「醫藥包」，如果在國外發生狀況就可以應急。另外，由於電競比賽需要高度專注，非常耗體力，他也贈送了6萬塊的加菜金，讓這幾個年輕人吃飽好爭光。
柯文哲還說，去年的英雄聯盟世界大賽轉播，全球觀看人數3億，台灣則有1500萬的不重複觀看時數，這次AHQ的戰服會繡上2017台北世界大學運動會的Logo，透過轉播，讓全世界都看到台北即將舉行的盛事。
9月29日到10月29日，２支代表台灣電競隊伍「AHQ」、「閃電狼」要前往美國舊金山、芝加哥、紐約、洛杉磯比賽；而閃電狼已先行前往韓國集訓，AHQ則於明天抵韓為世界大賽暖身。
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