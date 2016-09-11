胡忠信明赴黨產會檢舉 要求聲押林德瑞

2016-09-11 19:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕不當黨產處理委員會號召全民舉發追黨產！資深媒體人胡忠信與律師王可富明天（12日）上午將赴黨產會，向主委顧立雄提出檢舉，希望儘速傳訊、聲押前國民黨行管會主委林德瑞，調查其所經手之買賣有無背信或被侵佔情事，也建議可傳喚前總統李登輝、前國民黨大掌櫃劉泰英作證。

檢舉函指出，前總統馬英九接任國民黨主席隔年（2006年）8月間，提出「黨產總說明」列舉出售黨產情形，包括原中央黨部大樓（12億元），國發院土地（42.5億元），位於台中之原省黨部土地（3.3億元），台中德化大樓等十處房地（5.97億元），及華夏投資公司之三中案（40億元售予榮麗公司）等。

檢舉函指出，然而根據媒體報導，中影及中視等股權交易案最終售價並非40億元，榮麗公司僅以8.9億元購買中視。中影部分，則是中投以31億元售予羅玉珍及莊婉均後，又轉售予正崴公司董事長郭台強。這些售出的黨產總額超過2百億元，由馬英九決定，林德瑞全權執行。

檢舉函並盼應迅即傳訊、聲押林德瑞，以免串供，並調查其所經手之買賣有無背信或侵占情事，追究林德瑞涉嫌不當處分黨產價款或土地且追回歸公，以維人民權益。

檢舉函也指出，前總統李登輝及前大掌櫃劉泰英對黨產瞭如指掌，且兩人願意作證， 為明事實真相起見，應請一併傳喚兩人到場作證。

黨產會發言人施錦芳則指出，黨產會職權為行政調查，不包括犯罪偵查，黨產會沒有聲押權，如果是犯罪，只能移請檢察官處理。