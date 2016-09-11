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林哲凌補選獲勝 口湖鄉首位綠營鄉長誕生
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林哲凌補選獲勝 口湖鄉首位綠營鄉長誕生

林哲凌今贏得口湖長補選，支持者前往道賀。（記者陳燦坤攝）

2016-09-11  18:04

〔記者陳燦坤／雲林報導〕口湖鄉長補選結果今天傍晚揭曉，民進黨候選人林哲凌近3成得票率脫穎而出，成為民進黨在口湖鄉首位綠營鄉長，林哲凌認為這次獲勝是黨內大團結及口湖鄉民心思變，希望擺脫黑道、派系向前走。

口湖鄉長補選今天下午4時開票，林哲凌票數一路領先，每個投開票匭開出的得票數幾乎都包辦前兩名，但其他候選人蔡孟真、王溪邊及呂老乾也緊追在後，關心選情的民眾心情如同洗三溫暖，下午5時20分開票完畢，林哲凌以3475票，得票率約27.17% ，超越次高票蔡孟真3152票，林哲凌競選總部支持者歡聲雷動。

林哲凌成為口湖鄉首位民進黨籍鄉長，也終止民進黨再度執政後，屏東縣里港鄉長、彰化縣田尾鄉長、花蓮市長等地方補選的3連敗，林哲凌將勝選歸功於黨內大團結，所有黨公職人員力挺，還有口湖鄉民希望擺脫黑道、派系拘束，迎向新的未來。

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  • 林哲凌今傍晚贏得口湖鄉長補選勝利，支持者歡聲雷動。（記者陳燦坤攝）

    林哲凌今傍晚贏得口湖鄉長補選勝利，支持者歡聲雷動。（記者陳燦坤攝）

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