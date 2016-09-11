口湖鄉長補選 綠林哲凌自行宣布當選
2016-09-11 17:13
口湖鄉長補選，民進黨籍議員林哲凌自行宣布當選。（資料照，記者陳燦坤攝）
〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選結果出爐，民主進步黨徵召的林哲凌，從3名無黨籍候選人的夾擊中脫穎而出，取得民進黨執政以來地方選舉的第一勝。
口湖鄉前鄉長蔡永常涉及人頭冒領薪資，由雲林地方法院以圖利罪判刑，鄉長補選各家爭戰，除雲林縣民進黨籍議員林哲凌以外，尚有3名無黨籍候選人參選，包含鄉民代表王溪邊、蔡永常的縣議員女兒蔡孟真、前口湖鄉農會呂老乾，一共4名候選人角逐。
民進黨候選人林哲凌總部湧入大批支持者觀看計票結果，隨著開票箱一個一個的計算，支持者的情緒日漸高漲掌聲四起，下午5點左右已開出3475票，現場鞭炮聲四起，主持人宣布林哲凌贏得這次的選戰。
今年總統大選後，民進黨完全執政，但是地方基層選舉從屏東縣里港鄉長、彰化縣田尾鄉長到花蓮縣花蓮市長的補選結果，節節失利，這次口湖鄉長補選，從民進黨黨黨中央、台中市長林佳龍、台南市長賴清德，到雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、雲林縣黨部等全力輔選，終於拿下執政後地方選舉的第一勝。
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