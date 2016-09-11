總統蔡英文抵金勞軍 中國船越界被逮

2016-09-11 16:24

〔記者吳正庭／金門報導〕小英總統昨天訪金同時，有一艘中國快艇越界「騒擾」，金門海巡隊派出船艇查緝，中國船上三漁民切斷漁網、跳海逃生，還賴在海上約四十分鐘，終因體力不支就逮，海巡隊將依違反兩岸人民關係條例，處以新台幣三十萬元以上罰款。

金門海巡隊昨天上午近十一時，在北碇海域發現有「快速目標」活動，隨即派出二○○六艇前往，發現一艘無船名的中國快艇正在收網，未料該艇見我方靠近，立即剁斷魚網高速逃竄。

金門艇追至距北碇東方約一點五浬，中國艇發生故障，三名中國漁民見海巡人員準備登檢盤查之際，趁隙跳海、規避檢查；海巡見狀，拋下救生圈救援，未料，三中國漁民不領情，寧願泡在海裡，堅不就範。

海巡隊見「施救」無效，決定「耐心」等候，大約過了四十分鐘，三漁民終因體力不支，由海巡協助上船；原來三人是來自中國廈門翔安區的一對連姓父子和張姓女婿，聲稱看到海巡隊一時緊張，不知所措才跳海。

總統蔡英文昨天剛好抵金勞軍，時機巧合；海巡隊初步調查，三名中國漁民應屬單純越界捕魚，將依違反兩岸人民關係條例，對三嫌處以新台幣三十萬元以上罰款。