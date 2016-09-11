賴清德訪美 會面台裔加州州長參選人江俊輝

賴清德與江俊輝會面。（圖擷取自賴清德臉書粉絲團）

2016-09-11 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德6-14日間訪問美國，慶祝台南與聖荷西市締結姐妹市40年，除有會晤聖荷西市長里卡多（Sam Liccardo）的行程，也拜會台裔的加州州長參選人、現任加州州政府財務長江俊輝（John Chiang）。

賴清德台灣時間今天下午在臉書發文，PO出與江俊輝會面的照片，他指出，江俊輝與台南淵源深厚，其外公沈榮是台南市新營地區非常有名望的律師，江俊輝小時候回台灣過暑假，看見外公為民伸張正義，幫助窮苦人家，才立志未來要擔任律師，追隨外公腳步服務人群，成為第一個參選加州州長的台裔美國人。

據了解，江俊輝今年53歲，幼年隨父母從台灣移民美國，先後居於紐約、芝加哥，後來遷居至洛杉磯，對數字極有天賦的他大學主修金融，後來成為加州稅務公平委員會（Board of Equalization）主席，2006年進一步成為州主計長，2014年再當選財務長，進而宣布投入2018年加州州長選舉。