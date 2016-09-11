國民黨中市黨部與青年同心會舉辦抓寶活動
2016-09-11 14:19
（影音）〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市黨部與台中市青年同心會今日在精明及大隆商圈舉辦寶可夢抓寶活動，要吸引年輕人認同國民黨，也跟左鄰右舍打好關係，要改變市黨部冰冷的「冷衙門」形象。
國民黨過去的形象一向給予人民」大老」的形象，地方黨部更是令人有種」拒人予千里之外」之感，此次總統總統的挫敗，讓國民黨瞭解，應該多接近民眾，甚至更要了解年輕人需求，才能讓國民黨重新站起。
因此國民黨台中市黨部與成員皆是年輕人的「台中市青年同心會」，今天中午在市黨部舉辦抓寶可夢的活動，吸引不少民眾前往，有老老少少，還有一個整個家庭。
青年同心會的成員在大隆及精明兩個商圈的寶可夢驛站不斷的灑花，很多「訓練師」則是拿著手機拼命在抓寶，很希望能抓到「奇珍異獸」，中市黨部主委蔡錦隆在今天現學現賣，一下子就抓到十二隻寶貝，讓他興奮不已。
最讓現場民眾開心的就是，青年同心會在現場安排兩隻皮卡丘的大玩偶，由於皮卡丘實在太可愛，也不好抓，訓練師抓不到就乾脆跟皮卡丘合照，而有小朋友的家長，也忙著帶小朋友排隊要跟皮卡丘照相。
主委蔡錦隆表示，國民黨市黨部周邊鄰居互動並不熱絡，希望能從此次的寶可夢開始，讓市黨部和在地居民重新接軌，並吸引年輕人認同國民黨。
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