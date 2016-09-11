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戰車翻覆殉職官兵公祭 總統頒發旌忠狀

總統蔡英文頒發旌忠狀給因公殉職官士兵，由家屬代表接受。（八軍團提供）

2016-09-11  13:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕陸軍八軍團564旅月前發生戰車翻覆意外，造成4位官士兵因公殉職，家屬今早舉行聯合公祭，總統蔡英文到場弔唁，頒發旌忠狀給因公殉職官兵，追晉官階，也以國旗覆棺，入祀忠烈祠。

蔡總統於上午10點抵達高雄市立殯儀館，隨即進入會場開始公祭儀式，儀式結束後，向家屬致意，然後離開，前後約10分鐘，沒有發表談話。公祭結束後，家屬移靈火化過程，現役官兵列隊敬禮。

八軍團表示，追晉部分，中尉吳得瑋為上尉、上士陳世坤為士官長、下士陳秉逸為中士、士兵張志偉為下士。

住家在台南的吳得瑋，已於本月2日的陣亡將士秋祭典禮先入祀台南市南區忠烈祠，另高雄3位預定明年春祭典禮入祀高雄忠烈祠。

這起事件發生在8月16日，564旅在屏東進行漢光演習預演結束後，1輛CM11勇虎戰車在返隊途中翻車墜溪，除駕駛逃生外，其餘4人先後送醫不治。

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  • 總統蔡英文弔唁因公殉職官士兵。（八軍團提供）

    總統蔡英文弔唁因公殉職官士兵。（八軍團提供）

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