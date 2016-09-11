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土壤液化區公布 柯文哲籲921屋主檢視住屋安全

2016-09-11  13:28

〔記者何世昌／台北報導〕北市府昨公布「土壤液化潛勢查詢系統」供市民查詢。台北市長柯文哲今受訪重申，土壤液化不是絕症，但要對症下藥；他也呼籲在921大地震前蓋的房屋屋主要特別注意，若位於高潛勢區，最好進行老屋健檢，政府最高補助30萬元。

台北市長柯文哲今早出席「後備軍人運動會」後受訪指出，921大地震後，建築法才修法提高各區建物抗震係數，所以921之前所蓋的房屋且位在高潛示區的房屋，建議屋主要進行初步老屋健檢，如果還有需要進一步健檢，補助最高30萬；若真的有安全疑慮，則以都更方式解決。

柯文哲說，面對今年年初的台南地震，北市府也有做過深刻的反省；因此公布土壤液化潛勢圖，主要是讓台北市民有機會檢視自家住屋是否安全，他認為土壤液化不是絕症，只是要對症下藥，並強調「它（指土壤液化）是一個需要處理的問題、不是不能處理。」

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  • 台北市土壤液化潛勢查詢系統昨啟用供民眾上網查詢。（記者黃建豪攝）

    台北市土壤液化潛勢查詢系統昨啟用供民眾上網查詢。（記者黃建豪攝）

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