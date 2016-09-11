舉辦軍人節活動後 國防部收到兩廳院「罰單」

在9月1日活動結束後，國防部收到兩廳院藝文廣場所開具、共4762元的「罰單」，對此十分無奈。（記者方賓照攝）

2016-09-11 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕國防部9月1日在自由廣場舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」，除展示愛國者三型飛彈等軍武裝備外，還邀請三軍樂儀隊、陸軍特指部等戰技操演，不過在活動結束後，國防部日前卻收到兩廳院藝文廣場所開具、共4762元的「罰單」，對此十分無奈。

根據《蘋果日報》報導，9月1日當天活動上午9點至下午5點止，由國防部向兩廳院租借廣場，邀請三軍樂儀隊與高中職校樂儀隊進行觀摩賽，另外還展出愛國者三型飛彈、天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、雲豹甲車等國軍現役裝備。不過國防部近日卻接到來自兩廳院所開具的發票，發票的「品名」寫罰款2381元，數量為2，等於需繳納4762元「罰款」。

對此，國防部官員透露，此「罰款」主要是承辦廠商在搬運相關器材時，並未依兩廳院的規定處理，所以才被罰款，與國防部無關。不過因為是國防部向兩廳院租接場地，所以兩廳院才用開具發票的方式要求國防部繳納罰款。