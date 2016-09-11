副總統陳建仁 聖心堂做彌撒

副總統陳建仁（中左）到天主教耶穌聖心堂做彌撒。（記者周敏鴻攝）

2016-09-11 12:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市希望職工中心上午在中壢區耶穌聖心堂，舉辦「風雨同舟30年彌撒」，副總統陳建仁也前來參加，陪同500餘位菲律賓等國籍的天主教徒做彌撒，他並祝福所有教徒平安喜樂。

陳建仁上午10點20分左右抵達耶穌聖心堂，陪同其他教徒做彌撒，直到上午11點40分左右才離開，停留1個小時20分鐘，他都在耶穌聖心堂中陪同其他教徒唱聖歌、做彌撒，並未對外發表任何談話。

許多天主教徒們得知陳建仁前來耶穌聖心堂做彌撒，紛紛前來圍觀，讓假日的耶穌聖心堂外非常熱鬧。