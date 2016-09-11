| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

副總統陳建仁 聖心堂做彌撒

副總統陳建仁（中左）到天主教耶穌聖心堂做彌撒。（記者周敏鴻攝）

2016-09-11  12:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市希望職工中心上午在中壢區耶穌聖心堂，舉辦「風雨同舟30年彌撒」，副總統陳建仁也前來參加，陪同500餘位菲律賓等國籍的天主教徒做彌撒，他並祝福所有教徒平安喜樂。

陳建仁上午10點20分左右抵達耶穌聖心堂，陪同其他教徒做彌撒，直到上午11點40分左右才離開，停留1個小時20分鐘，他都在耶穌聖心堂中陪同其他教徒唱聖歌、做彌撒，並未對外發表任何談話。

許多天主教徒們得知陳建仁前來耶穌聖心堂做彌撒，紛紛前來圍觀，讓假日的耶穌聖心堂外非常熱鬧。

廣告
  • 許多天主教徒在耶穌聖心堂外等待做彌撒。（記者周敏鴻攝）

    許多天主教徒在耶穌聖心堂外等待做彌撒。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天主教徒 彌撒 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：副總統陳建仁 聖心堂做彌撒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.